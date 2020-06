Ruba nella profumeria di un centro commerciale. Arrestato a Salerno straniero irregolare in Italia

Ieri sera gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale – Sezione Volanti a Salerno hanno arrestato il 30enne C.B., cittadino georgiano pregiudicato per reati contro il patrimonio ed irregolare in Italia.

Il ragazzo, con alcuni complici in corso di identificazione, ha rubato alcuni prodotti in profumeria, per un valore complessivo di circa 200 euro, all’interno di un centro commerciale molto frequentato dai salernitani soprattutto nel fine settimana.

Nonostante il tentativo di sottrarsi al controllo, è stato subito bloccato dagli agenti delle Volanti e condotto negli uffici della Questura per essere sottoposto ai rilievi segnaletici da parte della Polizia Scientifica per una compiuta identificazione.

Dopo le operazioni di rito, il 30enne georgiano è stato arrestato e trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida e del contestuale rito direttissimo.

– Chiara Di Miele –