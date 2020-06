Famiglie in difficoltà nel Golfo di Policastro. Solidarietà Nazionale intensifica le raccolte alimentari

L’Associazione Solidarietà Nazionale riprende le raccolte alimentari per le famiglie in difficoltà nel Golfo di Policastro.

“Stiamo continuando le raccolte, anzi, in questo periodo le abbiamo intensificate – affermano -. Oggi tante famiglie hanno problemi a causa della quarantena. In tanti sono stati quasi tre mesi senza lavoro e gli aiuti del Governo si sono dimostrati tardivi ed insufficienti. Noi, con le nostre raccolte, cerchiamo di dare un contributo per aiutare queste famiglie“.

Il 2 giugno tutte le strutture di Solidarietà Nazionale hanno effettuato delle raccolte alimentari, mentre l’Associazione nel Salernitano ha optato per un doppio appuntamento, che si è svolto sia nel giorno della Festa della Repubblica che ieri.

“Continueremo ad aiutare le famiglie con altre iniziative – annunciano -. Noi, al contrario di politici, sindacati e associazioni datoriali, non abbandoniamo gli italiani“.

– Chiara Di Miele –