Scoperto a spacciare eroina nel centro di Salerno. I Falchi arrestano un pusher pregiudicato

Nell’ambito dei servizi disposti per intensificare l’attività di controllo del territorio e di prevenzione dei reati connessi con la movida del fine settimana, ieri sera a Salerno gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile – Sezione Falchi hanno arrestato un pusher trovato in possesso di droga pronta per lo spaccio.

I Falchi hanno effettuato un servizio di appostamento nel centro cittadino, dove era stata segnalata la presenza di una persona con i capelli brizzolati che stava spacciando nella zona della lungo Irno, nei pressi della Cittadella Giudiziaria. I poliziotti sono riusciti a individuare nei pressi di un bar l’uomo descritto il quale, dopo una breve attività di osservazione, è stato bloccato prima che si allontanasse e perquisito.

In questo modo sono state trovate alcune dosi di eroina, già confezionate e pronte alla vendita, oltre a sostanza per il taglio della droga.

Il 46enne salernitano F.L., pluripregiudicato per reati relativi agli stupefacenti, è stato quindi arrestato e, dopo le formalità di rito, condotto ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio di convalida.

– Chiara Di Miele –