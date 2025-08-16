È stato identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria un uomo responsabile del furto di un’auto avvenuto l’11 agosto nel centro di Maratea.

L’auto si trovava in attesa di riparazione davanti a un’officina, quando è stata sottratta dall’uomo con un espediente. Dopo poche ore, il veicolo è stato riconosciuto nei pressi della Stazione ferroviaria e ripreso in consegna dal titolare dell’autofficina.

Il ladro però ha continuato a commettere furti, non sapendo di essere tenuto sotto controllo dalla Polizia Municipale grazie alle telecamere cittadine.

A rafforzare il quadro indiziario, oltre alle immagini di videosorveglianza, sono stati anche episodi precedenti: infatti, sempre nella stessa zona, un’altra auto era stata rubata e poi ritrovata poche ore dopo.

Inoltre, la mattina del 14 agosto, intorno alle 4:30, lo stesso ladro è risultato gravemente indiziato di un furto in abitazione: anche in questo caso, le telecamere e l’attività investigativa hanno permesso di collocarlo nei pressi dell’abitazione da dove, accedendo da una finestra protetta solo da una zanzariera, sono stati rubati un cellulare e due portafogli con denaro e documenti.