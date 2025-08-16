Paura nel pomeriggio a Lentiscosa, frazione del comune di Camerota.

Per cause da accertare, un bambino di 7 anni è improvvisamente precipitato dal balcone situato al primo piano della propria abitazione.

Sul posto sono stati allertati ad intervenire i sanitari del 118, i quali hanno prestato al piccolo le prime cure per poi condurlo in ospedale al “San Luca” di Vallo della Lucania. Successivamente per lui è stato disposto il trasferimento al “Santobono” di Napoli.

Resta riservata la sua prognosi.

Sul luogo dell’accaduto sono giunti anche i Carabinieri della locale Stazione per gli accertamenti del caso e far luce sull’accaduto.