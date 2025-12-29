Rottamazione Quinquies 2026, tutte le regole per aderire alla nuova definizione agevolata – a cura dello Studio Viglione Libretti & Partners
La Legge di Bilancio 2026 introduce in via definitiva la Rottamazione Quinquies, la nuova misura di definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo. Si tratta di un intervento molto atteso da imprese, professionisti e contribuenti, che consente di estinguere una vasta gamma di carichi con condizioni più favorevoli rispetto alle precedenti edizioni.
Durante l’esame parlamentare della manovra sono state apportate alcune modifiche rilevanti, tra cui la riduzione degli interessi da dilazione dal 4% al 3%, rendendo il piano di pagamento più sostenibile.
Di seguito una sintesi operativa delle principali regole.
- Ambito di applicazione: quali debiti rientrano nella Rottamazione Quinquies
La definizione agevolata riguarda i debiti risultanti:
- dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- dall’omesso versamento di imposte dichiarate o derivanti dai controlli automatizzati e formali (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973 e artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/1972);
- dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS, esclusi quelli derivanti da accertamento.
I contribuenti potranno estinguere i debiti senza pagare:
- sanzioni
- interessi di mora
- somme aggiuntive e aggio di riscossione.
Resteranno invece dovuti:
- il capitale;
- le spese di notifica e delle eventuali procedure esecutive.
Modalità di pagamento: unica soluzione o fino a 54 rate
Il pagamento potrà avvenire:
- in unica soluzione entro il 31 luglio 2026
oppure
- in un massimo di 54 rate bimestrali, con scadenze così articolate:
- prime tre rate: 31 luglio 2026, 30 settembre 2026, 30 novembre 2026
- dalla quarta alla cinquantunesima: 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre di ogni anno dal 2027
- ultime tre rate: 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035
In caso di pagamento rateale, dal 1° agosto 2026 si applicano interessi del 3% annuo (ridotti rispetto al 4% inizialmente previsto).
L’agente della riscossione metterà a disposizione nell’area riservata del proprio sito i dati necessari per individuare i carichi definibili.
Come aderire: domanda solo online entro il 30 aprile 2026
Per accedere alla Rottamazione Quinquies il contribuente dovrà:
- presentare entro il 30 aprile 2026 una dichiarazione di adesione tramite la procedura telematica che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione pubblicherà entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge
- indicare il numero di rate desiderate (fino a 54)
- segnalare eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi inclusi e impegnarsi a rinunciarvi.
I giudizi saranno sospesi fino al pagamento della prima rata. L’estinzione processuale avverrà automaticamente dopo il versamento della prima o unica rata.
Nel calcolo delle somme dovute si considerano solo:
- capitale residuo
- spese di notifica ed esecuzione.
Chi ha già pagato integralmente il capitale dovrà comunque presentare la dichiarazione per beneficiare della definizione.
Effetti della domanda: sospensione delle procedure esecutive
Dal momento della presentazione della domanda:
- si sospendono prescrizione e decadenza
- si sospendono i pagamenti di eventuali dilazioni in corso
- non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche
- non possono essere avviate o proseguite procedure esecutive (salvo aste già aggiudicate)
- il contribuente non è considerato inadempiente ai fini del blocco dei pagamenti della Pubblica Amministrazione (artt. 28-ter e 48-bis DPR 602/1973)
- è possibile ottenere il DURC secondo le regole agevolate previste dall’art. 54 del DL 50/2017.
Le novità annunciate dal Viceministro Leo
Durante un recente intervento pubblico il Viceministro Leo ha anticipato ulteriori modifiche che potrebbero essere recepite nel testo definitivo:
- riduzione degli interessi di rateazione dal 4% al 3% (già confermata in Commissione Bilancio)
- possibile estensione della Rottamazione Quinquies ai contribuenti in regola con la Rottamazione Quater, consentendo il passaggio a un piano più lungo (da 18 a 54 rate).
Un aspetto cruciale riguarda la scadenza del 30 novembre per il pagamento della decima rata della Rottamazione Quater, che con le tolleranze slitta al 9 dicembre: il rispetto di questa data potrebbe essere determinante per accedere ai nuovi benefici.