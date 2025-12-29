Furto di gioielli in un appartamento a Montecorvino Pugliano, appello dei familiari per ritrovarli. L’increscioso fatto è avvenuto nei giorni scorsi.

Ignoti, dopo essere entrati nell’abitazione, hanno portato via alcuni gioielli di famiglia dal profondo significato affettivo.

“Quello che fa male è aver perso oggetti che per me avevano un valore affettivo immenso. Tra le cose rubate c’era anche un bracciale d’argento: l’ultimo regalo che mi ha fatto mio padre per i miei 40 anni. Papà che ho perso quest’anno, esattamente sei mesi fa – spiega la proprietaria – Chi ha portato via quelle cose forse ha visto solo dell’oro o dell’argento. Io invece vedevo ricordi. Vedevo la fede e l’anello di fidanzamento dei miei genitori, simboli di una famiglia che non c’è più, ma che continuo a portare nel cuore. Erano piccoli scrigni di memoria, di calore, di amore. Per questo chiedo un po’ di umanità. A chi ha compiuto il furto. A chi compra refurtiva. A chi, magari, si imbatterà in annunci di vendita con le foto di quei gioielli”.

“Mettetevi nei panni di una persona a cui la vita ha portato via i genitori troppo presto e a cui restano solo i ricordi. Ricordi che non hanno prezzo, ma che ieri mi sono stati strappati via” dice.

La famiglia chiede aiuto, in caso di informazioni, segnalando tutto al 339/2834859 o al 340/6014613