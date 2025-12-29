Questa mattina il Consiglio regionale della Campania si è insediato per la prima seduta della XII legislatura. All’ordine del giorno la presa d’atto della proclamazione degli eletti, l’elezione del Presidente del Consiglio, l’elezione dei componenti dell’Ufficio di Presidenza, l’esposizione del programma di governo da parte del Presidente Roberto Fico.

Massimiliano Manfredi è stato eletto Presidente del Consiglio regionale. L’esponente del Partito democratico ha riportato 41 voti. Manfredi è stato deputato della XVII legislatura nel corso della quale è stato, tra l’altro, componente delle Commissioni parlamentari Politiche dell’Unione Europea, Ambiente,Territorio e Lavori pubblici, di inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre organizzazioni criminali e presidente del Comitato sulle infiltrazioni mafiose in ordini professionali. E’ stato Capo della Segreteria del Ministro della Funzione Pubblica e dirigente dell’Area concertazione, lavoro, imprese e sviluppo del Comune di Napoli.

Luca Trapanese (Movimento 5 Stelle) e Giuseppe Fabbricatore (Fratelli d’Italia) sono stati eletti vicepresidenti del Consiglio regionale per la maggioranza e per l’opposizione. Hanno riportato rispettivamente 24 e 19 preferenze. Trapanese è stato assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli nella Giunta Manfredi, Fabbricatore è stato consigliere comunale e capogruppo al Comune di Nocera Superiore e consigliere provinciale di Salerno.

Lucia Fortini (A testa alta) e Michela Rostan (Lega) sono state elette, rispettivamente con 23 e 19 voti, per la maggioranza e per l’opposizione consiglieri segretari del Consiglio regionale. Lucia Fortini è stata assessore regionale alla Scuola, Politiche Sociali, Politiche giovanili negli ultimi dieci anni nelle Giunte regionali presiedute da Vincenzo De Luca. Michela Rostan è stata deputata per due legislature e ha ricoperto la carica di vicepresidente della Commissione parlamentare Affari Sociali.

Eletti nella carica di Questori Raffaele Aveta (Movimento 5 Stelle) e Livio Petitto (Forza Italia).