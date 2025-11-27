Si è tenuto oggi a Padula, nella sede della Comunità Montana Vallo di Diano, il convegno dal titolo “Oltre il Bilancio: pratiche di sostenibilità e assurance alla prova del CSRD”.

Un momento di confronto, organizzato da Banca Monte Pruno e Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Sala Consilina- Lagonegro per approfondire fondamenti della CSRD e il principio della doppia rilevanza, la rendicontazione consolidata di sostenibilità, le nuove competenze richieste a professionisti e imprese.

Un dialogo tra imprese e consulenti e Banca riguardo sostenibilità e rendicontazione, che ha visto l’inizio dell’evento, moderato dal segretario dell’Ordine dei Commercialisti Giuseppe Abbruzzese, affidato ai saluti di Antonio Pagliarulo, Vicepresidente della Comunità Montana: “La parola sostenibilità resta importante, è un argomento quotidiano ed è un’opportunità. Garantiremo vicinanza e presenza anche per gli eventi futuri”.

“Si tratta di interesse per il mondo imprenditoriale, abbiamo voluto portare un valore aggiunto con il Responsabile delle Relazioni Esterne e Sostenibilità di Cassa Centrale e capire cosa ci sia di innovativo” ha riferito nei suoi saluti il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico.

“Il tema della sostenibilità ci sta a cuore e nel tempo saremo sempre più coinvolti perchè le grandi imprese ci chiederanno consulenza – ha affermato il Presidente dell’Ordine dei Commercialisti Nunzio Ritorto – anche dal punto di vista della Banca. Contenti di questa alleanza con la Monte Pruno che ci permette di sensibilizzare anche le imprese”.

Relazione affidata al Responsabile del Gruppo Cassa Centrale Lorenzo Kasperkovitz che ha presentato e illustrato ai presenti la Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità 2024 evidenziando la natura del Gruppo Cooperativo Bancario e gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.

Ha inoltre relazionato Ciro Pomposo dell’Ordine dei Commercialisti di Sala Consilina-Lagonegro.