Rosangela Macchia, 27enne di Sant’Arsenio, tra i migliori giovani laureati d’Italia premiati alla Camera

C’è anche Rosangela Macchia, 27enne di Sant’Arsenio, tra i premiati alla Camera dei Deputati come uno dei migliori giovani laureati d’Italia, meritevoli, che abbiano conseguito il massimo dei voti in discipline di interesse per la Fondazione Italia-Usa.

Rosangela si è laureata all’Università degli Studi di Salerno, a Fisciano, in Economia Aziendale, curriculum Consulenza e Management aziendale, con 110 e lode, con una tesi su “L’avvento dei social network sullo sviluppo degli eventi culturali”.

I giovani selezionati potranno beneficiare di una borsa di studio che lo Stato, insieme alla Fondazione Italia-Usa, donerà per permettere di frequentare un Master online.

“È per me un grande onore essere stata riconosciuta come una degli studenti più meritevoli d’Italia – ha dichiarato Rosangela – soddisfazione avvalorata dall’aver portato il nome dell’Università di Salerno e del mio paese, Sant’Arsenio, all’interno della Camera dei Deputati. Ringrazio inoltre il Centro Studi Comunicare l’Impresa e la Fondazione Italia Usa per l’attenzione rivolta a noi studenti consentendoci di approfondire le nostre conoscenze mettendo a disposizione un master in global marketing, comunicazione e Made in Italy. Oggi, dopo circa 4 anni, durante i quali ho collaborato con lo Studio dell’Avvocato Del Negro a Sant’Arsenio, mi sono trasferita a Roma dove sto lavorando come consulente in una delle maggiori società partner di Microsoft. La speranza è quella di poter arricchire il bagaglio di esperienze senza perdere di vista il mio territorio“.

Rosangela sta lavorando per Agic Tecnology, partner italiano di Microsoft per lo sviluppo dei programmi aziendali. Si sta occupando dello sviluppo di un nuovo software aziendale in tema commercialistico e gestione amministrativa presso la sede di Roma.

