Alessandro Torresi di Villa d’Agri, tra i migliori laureati d’Italia, premiato dalla Camera dei Deputati

Importante riconoscimento per uno studente 22enne di Villa d’Agri, premiato alla Camera dei Deputati come uno dei migliori giovani laureati d’Italia, meritevoli, che abbiano conseguito il massimo dei voti in discipline di interesse per la Fondazione Italia-Usa.

Si tratta di Alessandro Torresi, che si è laureato all’Università di Padova in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali e Diritti Umani, per poi essere ammesso ad un importante master on-line riguardante il global marketing, comunicazione e made in Italy.

“È un grandissimo onore – ha dichiarato Alessandro Torresi – essere stato riconosciuto come uno tra i laureati più meritevoli d’Italia ed aver ricevuto la borsa di studio per il master. Ed è ancor più gratificante esser stato inserito in questa lista con altri studenti lodevoli, perché tutti noi rappresentiamo la più grande risorsa su cui questa Nazione può e deve investire. I valori dello studio, della meritocrazia e della cultura molto spesso, al giorno d’oggi, vengono costantemente derisi e umiliati, da persone che rivestono anche cariche politiche importanti, senza avere nessuna competenza accademica al riguardo. Ed è per questa ragione che la mia generazione deve combattere, attraverso la conoscenza, questa dilagante ignoranza, affinché non siamo più costretti ad essere cervelli in fuga da uno Stato che premia l’incompetenza, la corruzione e le raccomandazioni”.

La cerimonia si è tenuta nella Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari, alla presenza dei vertici della Fondazione e di esponenti del mondo delle imprese, giornalisti e parlamentari. Torresi ha ricevuto anche una lettera di complimenti a firma del ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti.

