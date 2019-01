Al via il progetto “Aree Interne & Violenza alle Donne” proposto dall’Associazione Temporanea di Scopo

Tutto pronto per la realizzazione del progetto “Aree Interne & Violenza alle Donne”, proposto dall’Associazione temporanea di Scopo, composta dal Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro, Alburni – Ambito S10 (soggetto capofila), l’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano, l’Istituto Tecnico per il Turismo di Montesano sulla Marcellana, “Incoerenze SRL”, la QS & Partners di Vincenzo Quagliano & C. e la Consulta delle Donne Amministratrici del Vallo di Diano e Tanagro in qualità di soggetti partners.

Il progetto, ammesso a finanziamento, è diretto alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della convenzione di Istanbul, mediante realizzazione di campagne di comunicazione, educazione, attività culturali, artistiche e sportive, per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.

L’intento del progetto, inoltre, è quello di conseguire risultati concreti in ordine alla sensibilizzazione costante dell’opinione pubblica, interventi nelle scuole e coinvolgimento dei giovani nell’attuazione di manifestazioni culturali, formative e comunicazionali, sensibilizzare e ascoltare donne, famiglie, associazioni, sui temi della violenza alle donne.

“Alla fine dei lavori – riferisce Antonio Florio, responsabile del Consorzio Sociale dell’Ambito S10 – è prevista l’elaborazione di un rapporto finale sulla realizzazione del progetto e la sua rispondenza agli obiettivi prefissati al fine di evidenziare i risultati conseguiti, i progetti, le risorse umane sensibilizzate e gli interventi realizzati. Saranno inoltre messe in evidenza le debolezze del sistema, le criticità riscontrate e le soluzioni adottate, le sinergie attivate con scuole, associazioni, enti territoriali e il ruolo ricoperto“.

