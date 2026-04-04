Una partita di grandi emozioni quella tra la Roma 1927 e lo Sporting Sala Consilina, che si ritrovano a distanza di una settimana dopo il match di Coppa Italia vinto dai giallorossi.

Questa volta si giocava per la 25esima di campionato e lo Sporting Sala Consilina ha provato a restituire lo stesso trattamento nel trofeo tricolore. Per una frazione giocata in maniera sontuosa dai draghi dei cugini Detta, sembrava che le cose facessero pendere la bilancia a favore di Arillo e soci.

Con una partenza davvero sprint i gialloverdi di Felipe Conde hanno messo alle corde i capitolini di Fabrizio Reali. Dopo 5 minuti una grande azione: Diaz, Delmestre che ha visto conquistare un rigore per atterramento da parte del portiere Fionchetti. Alla battuta va Arillo che non sbaglia e sblocca il match. Trascorre meno di un minuto e Fatiguso, al termine di un’altra garnde giocata di Delmestre, firma il raddoppio. Sporting Sala Consilina in spolvero e quasi al 9’ ci pensa Diaz con un gran gol per firmare il tris.

La Roma appare tramortita e incapace di reagire. Il tempo si chiude sullo 0-3 per i gialloverdi.

Nella ripresa i padroni di casa provano a riaprire i giochi facendosi vedere nella metà campo dei draghi, ma dopo 7’25” un errore di impostazione per la Roma consente a Rossetti di firmare il poker per i salesi. Partita chiusa? Niente affatto, trascorrono solo venti secondi e Fortino dà inizio al suo show realizzando la rete che riapre le speranze dei padroni di casa. Quasi a metà frazione il tecnico Reali decide di giocare la carta del portiere di movimento, una scelta che alla fine sarà premiata. Intanto un infortunio del portiere Lo Conte, fino a quel momento davvero impeccabile nella sua prestazione, rinviando la sfera, la regala di fatto a Ceccarelli, il quale serve Fortino che ringrazia e sigla la seconda rete.

Dopo un minuto e mezzo, Jurlina tocca la palla con un braccio in area e il conseguente rigore viene trasformato con freddezza dal solito Fortino. E siamo sul 3-4. A questo punto lo Sporting Sala Consilina si scuote e dopo una rapida transizione Vidal serve Arillo, che firma la sua doppietta personale e porta i draghi sul 3-5. La Roma non si scompone e prosegue con il quinto di movimento e a due minuti dalla fine accorcia nuovamente le distanze complice un’autorete di Diaz. A questo punto salgono i decibel del Palamalfatti di Rieti, con i tifosi giallorossi che spingono la squadra di casa e a 57 secondi dal suono della sirena trova l’inatteso pareggio con il solito Fortino.

Il suo poker regala un punto che per buona parte della gara appariva molto improbabile. Allo Sporting Sala Consilina resta l’amaro in bocca per una vittoria sfuggita sul filo di lana e che avrebbe certamente meritato.

Ora, dopo una giornata di sosta, tornerà in campo venerdì 17 aprile quando al Pala San Rufo arriva la Sandro Abate Avellino che dopo la vittoria con l’Active Network si porta 32 punti, sei in meno dei gialloverdi e occupa l’ottava posizione, ultima per entrare nella griglia playoff scudetto.