Attimi di paura questa mattina per un uomo ad Agropoli. Il malcapitato si trovava in via Giordano, quando sarebbe stato avvicinato da alcuni ignoti a volto coperto che lo avrebbero aggredito per rapinarlo.

Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che la vittima, nel tentativo di difendersi, sia stata aggredita e abbia riportato una lieve ferita.

Ottenuto il bottino, i rapinatori si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Dell’accaduto sono stati informati i Carabinieri della locale Compagnia che hanno avviato le indagini del caso e stanno raccogliendo tutti gli indizi utili per risalire ai responsabili.