Grave incidente stradale questa mattina in A2 del Mediterraneo al km 25,400 in direzione Sud tra Pontecagnano e Battipaglia.

Lo scontro ha visto coinvolti due furgoni, tra cui uno che precedentemente era fermo perché rimasto in panne.

Nell’impatto un 58enne è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale dai sanitari del VOPI giunti sul posto con l’ambulanza. È stato ricoverato con prognosi riservata a causa della gravità delle ferite riportate.

Presenti per i rilievi del caso gli agenti della Polizia Stradale, mentre la viabilità del tratto di A2 è stata ripristinata dalle squadre Anas.