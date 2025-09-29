Attimi di tensione nella tarda serata di ieri all’interno del Pronto Soccorso di Roccadaspide.

Un uomo di 52 anni è giunto all’interno del nosocomio in seguito ad un incidente stradale. Probabilmente in preda all’insofferenza, sembrerebbe che abbia iniziato ad avere un diverbio con gli operatori sanitari. Avrebbe così iniziato a dare in escandescenze rompendo il vetro del triage del Pronto Soccorso e inveire contro medici e infermieri fino ad aggredirli.

Sono stati così allertati i Carabinieri della Compagnia di Agropoli che giunti sul posto hanno arrestato l’uomo e lo hanno sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.