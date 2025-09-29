Il 28 settembre si celebra la Giornata Mondiale dei sordi e in questa occasione la Garante delle persone con disabilità della Basilicata Marika Padula ha fatto giungere un suo importante messaggio.

Padula ha inteso sottolineare il valore profondo di questa ricorrenza: non soltanto un evento simbolico, ma una vera e propria occasione di visibilità, dignità e riflessione sui diritti delle persone sorde. La Basilicata, attraverso l’impegno dell’Ente Nazionale Sordi, conferma la propria partecipazione a questo momento internazionale di sensibilizzazione. Particolare rilievo assume la presenza a Trieste in questi giorni del Cavaliere Camillo Galluccio, Commissario ENS Basilicata, che con la sua testimonianza porta la voce e le istanze della comunità regionale in un contesto di confronto nazionale e globale.

“La Giornata Mondiale dei Sordi rappresenta un’occasione per ribadire l’importanza di garantire la piena inclusione delle persone sorde in ogni ambito della vita sociale, riconoscere e valorizzare la Lingua dei Segni Italiana (LIS) come strumento essenziale di comunicazione e partecipazione e promuovere un impegno condiviso delle istituzioni e della società civile per abbattere ogni barriera, anche quelle invisibili. Solo attraverso la conoscenza e la condivisione possiamo costruire una società più giusta, accessibile e consapevole” afferma Marika Padula.

“Ringrazio l’ENS Basilicata per il lavoro costante e appassionato sul territorio, e in particolare il Commissario Galluccio per la sua presenza attiva e significativa in questi giorni a Trieste, che rende ancora più forte il legame della nostra regione con questa importante ricorrenza internazionale” conclude la Garante regionale delle persone con disabilità.