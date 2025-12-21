Le festività natalizie si avvicinano e si fa sempre più viva la domanda: cosa portare in tavola?

Con i prodotti del pastificio “I Sapori del Vallo” si scioglie ogni dubbio. Un’idea per preparare un primo piatto sfizioso, che sia a base di carne o pesce, è utilizzare le trofie.

Con la loro forma e la capacità di trattenere i sapori le trofie sono perfette per essere accompagnate ad un sugo ai frutti di mare, con pomodorini e salsiccia o per preparare una deliziosa e filante pasta al forno, con pomodoro, carne macinata e mozzarella. Il ragù può essere preparato con carne macinata di manzo, maiale o una combinazione di entrambi, insieme a cipolle, carote, sedano, pomodori e spezie.

Ma sono tanti e variegati i formati che possono essere portati in tavola, dalla calamarata alle lasagne, dai tortellini agli gnocchi, dalla pasta di semola ai trafilati al bronzo, dalla ripiena a quella all’uovo.

Dunque, non resta che consultare il sito del pastificio disponibile QUI o recarsi nei maggiori supermercati per cercare il formato di pasta da portare in tavola.

L’azienda è da sempre attenta alla genuinità delle materie prime con cui realizza i suoi prodotti per garantire una qualità di pasta che possa durare nel tempo. Tutti i prodotti del pastificio con sede a Silla di Sassano sono ordinabili per le aziende al numero 0975/72676.

