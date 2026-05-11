A Bellizzi è stata sequestrata un’intera area di deposito di rifiuti.

A darne notizia è il sindaco Mimmo Volpe.

Con l’ausilio dell’ARPAC oltre 35.000 metri quadrati di superficie agricola e dopo un’indagine accurata e d’intesa con gli Uffici tecnici comunali sono stati scoperti dalla Polizia Municipale interi depositi di rifiuti industriali.

Denunciati i titolari, mentre i controlli proseguiranno sull’intera area industriale.