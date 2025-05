Dramma oggi pomeriggio a Roccadaspide.

Un 64enne del posto era alla guida della sua auto quando ha improvvisamente perso la vita a causa di un malore ed è andato a finire fuori strada, nei pressi di via Carpino.

Un passante che ha assistito alla scena ha immediatamente allertato i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il suo cuore aveva già cessato di battere. I sanitari del 118 accorsi sul posto non hanno potuto far altro che constatare la sua morte, vani i tentativi di rianimarlo.

Sul luogo dell’accaduto sono giunti anche gli agenti della Polizia Municipale e i Carabinieri della locale Stazione.