Il desiderio di mantenere vivo il ricordo di Padre Salvatore Lisa S. J. ha motivato la Presidenza di Azione Cattolica della Parrocchia di San Giacomo Apostolo di Monte San Giacomo ad istituire un Premio a lui dedicato.

Venerdì 16 maggio, anniversario della morte dell’illustre cittadino di Monte San Giacomo avvenuta nel 1984, si terrà la prima edizione durante la quale sarà premiato Antonio Mattone.

Mattone è nato e vive a Napoli. Fin da giovane è impegnato nella Comunità di Sant’Egidio in opere mirate ai bimbi del rione Ises, quando Scampia era ancora un cantiere, e agli anziani dei quartieri della Sanità e del centro storico. Ha partecipato come esperto agli Stati Generali dell’Esecuzione Penale. Attualmente è il portavoce della Comunità di Sant’Egidio per la Regione Campania ed è editorialista de “Il Mattino” sui temi sociali e del carcere oltre ad essere direttore dell’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Napoli.

Nel 2017 ha pubblicato “E adesso la palla passa a me. Malavita, solitudine e riscatto nel carcere” (Guida editori), per cui ha ricevuto il Premio Capri San Michele 2018, il premio Pisacane Sezione Speciale 2020 e l’Encomio solenne al Premio Giuseppe Moscati 2018. Ha inoltre ricevuto i Premi Città di Saviano 2016 e Eccellenze del Sud 2018.

La parrocchia ha incontrato il dottor Mattone nel suo impegno nelle grandi carceri in quanto ha coinvolto i fedeli sangiacomesi nel contribuire alla preparazione del pranzo di Natale nelle case circondariali campane. Il suo apostolato lo ha portato ad ascoltare migliaia di detenuti che gli hanno confidato storie, sogni, speranze e paure. Tra loro anche uno dei killer più spietati della camorra napoletana e il capo della Nuova Camorra Organizzata, Raffaele Cutolo, che a distanza di 40 anni a lui solo ha confessato di essere stato il mandante dell’omicidio di Giuseppe Salvia, integerrimo Vicedirettore del Carcere di Poggioreale, fatto uccidere nel 1981 perché nel penitenziario opponeva la legalità e il rispetto delle regole al potere di Cutolo. Ne è nato un libro, pubblicato nel 2021, “La vendetta del Boss. L’omicidio di Giuseppe Salvia” (Guida editori) e un documentario della Rai. L’incontro con Mattone sarà l’occasione per parlare dell’interessante lavoro letterario che restituisce non solo la storia di un eroe della lotta per la legalità negli anni più bui di Napoli, ma anche uno spaccato importante, preciso e impietoso degli anni ’80.

La manifestazione avrà inizio alle ore 19.00 presso l’oratorio Padre Salvatore Lisa S. J., in via Nenni. Saranno presenti anche la sindaca Angela D’Alto, il parroco don Vincenzo Gallo e la presidente parrocchiale di Azione Cattolica Laura Cardillo.