Attimi di paura questa mattina a Sala Consilina lungo l’A2 del Mediterraneo.

Per cause da accertare, in direzione Sud, a pochi chilometri dallo svincolo, un furgone portavalori si è ribaltato.

Ferite due guardie giurate presenti all’interno del veicolo che sono state prontamente soccorse e trasportate presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Presenti sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina che hanno provveduto al recupero dei due feriti all’interno dell’abitacolo ed il personale ANAS.