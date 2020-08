Rocambolesco incidente tra Silla e Teggiano. Auto si ribalta, ferito uomo di Sassano

Un incidente si è verificato questo pomeriggio lungo la Strada Provinciale che collega Silla di Sassano con Teggiano.

Per cause in corso di accertamento, una Fiat 500, alla cui guida si trovava un 56enne di Sassano, si è ribaltata.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare l’uomo presso l‘ospedale “Curto” di Polla.

Sul posto presenti i Carabinieri della Stazione di Sassano per i rilievi del caso.

L’auto è stata recuperata dal Soccorso Stradale ESA Paciello di Sassano.

– Claudia Monaco –