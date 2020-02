Rocambolesco incidente stradale a Sant’Arsenio. Auto si ribalta, ferito il conducente

Rocambolesco l‘incidente stradale in cui questa mattina è rimasto coinvolto un uomo in via Sottobraida a Sant’Arsenio.

Per cause in corso di accertamento, una Fiat Marea si è letteralmente ribaltata in strada dopo aver urtato un altro veicolo parcheggiato. Fortunatamente il conducente è rimasto lievemente ferito e le sue condizioni non sembrerebbero destare particolare preoccupazione.

Sul posto è stato necessario l’intervento degli agenti del locale Comando di Polizia Municipale per effettuare i rilievi del caso.

– Chiara Di Miele –