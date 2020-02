Carnevale all’insegna del gusto e del relax a “L’Araba Fenice Hotel & Resort” di Altavilla Silentina

Da oggi a martedì 25 febbraio un Carnevale ricco di colori ed emozioni a “L’Araba Fenice Hotel & Resort” di Altavilla Silentina dove quest’anno non pioveranno soltanto coriandoli ma anche tante offerte ed eventi da vivere.

Domani, sabato 22 febbraio, alle ore 21.00 il Carnival Party firmato Hera Hora Bar. Un evento tra maschere, music, Food & Drink. Una serata all’insegna del divertimento travolti da un allestimento a tema con la suggestione della musica dedicata, unitamente al piacere della degustazione di prodotti tipici in abbinamento al drink preferito.

Domenica 23 il Carnevale dedicato ai bambini con il Carnival Party for Kids dalle 9.30 alle 12.30. L’evento che tutti i piccoli aspettano per trasformarsi nel proprio personaggio preferito. L’animazione li attende per vivere una mattinata tra giochi e coriandoli e creare in loro un ricordo memorabile di puro divertimento. Inoltre sarà allestito per tutti un Buffet per degustare prodotti freschi e genuini.

Presso l’Ambrosia Stylish Restaurant, invece, si potrà prendere parte al pranzo di Carnevale con un Menù da leccarsi i baffi composto da pietanze della tradizione carnevalesca dal sapore storico e dai profumi vivi.

Inoltre sarà possibile festeggiare il Carnevale nel relax più assoluto approfittando delle promozioni dedicate della SPA (www.arabafenicespa.com/offerte-carnevale-2020).