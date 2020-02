Rocambolesco incidente in A2 tra Sala Consilina e Padula. Bisarca perde il carico di auto nella scarpata

Un incidente rocambolesco quello avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo al km 94+600 in direzione Sud tra gli svincoli di Sala Consilina e Padula-Buonabitacolo.

Per cause in corso di accertamento una bisarca ha perso il controllo della strada e il rimorchio e cinque auto che trasportava sono finiti nella scarpata laterale del tratto di A2 in cui è avvenuto l’incidente. La motrice è rimasta nella piazzola di sosta.

Sul posto sono intervenute le squadre dell’Anas per il ripristino della normale viabilità, anche se il traffico non ha subito rallentamenti.

Presenti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, agli ordini del caposquadra Alessandro Morello, e gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina per i rilievi del caso e ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Fortunatamente il conducente del mezzo pesante non è rimasto ferito.

I veicoli sono stati recuperati dal Soccorso Stradale Menafra di Sala Consilina.

– Chiara Di Miele –