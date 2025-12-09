“L’ufficio centrale, in base alla legge elettorale, alle ore 9.55 dichiara eletto alla presidenza della Regione Campania Roberto Fico dopo aver accertato che ha riportato il maggior numero di voti validi, 1.284.510″.

Così il Presidente dell’ufficio centrale regionale presso la Corte d’Appello Giulio Cataldi ha nominato ufficialmente l’ex presidente della Camera alla guida della Regione Campania.

Cataldi ha quindi consegnato a Fico il documento che lo nomina Presidente.

“E’ un momento molto emozionante, il mio primo ringraziamento va a tutti i cittadini e cittadine della Regione che hanno voluto esprimere un voto molto netto che ti dà una grande responsabilità – ha detto Roberto Fico – Credo che quello che dobbiamo fare è seguire il faro dell’etica pubblica in ogni procedimento, scelta e nomina, per far sì che ci sia giustizia sul territorio. E lo faremo in modo tranquillo, chiaro e netto”.

Il neo Presidente ha poi assicurato che “troveremo l’equilibrio migliore tra tutte le forze politiche per far sì che i campani siano amministrati al meglio”.

“Ascolteremo le forze civiche e sociali. Dobbiamo riuscire a mantenere insieme tutta la società e far sentire le persone che sono più in difficoltà direttamente dentro la nostra società. Questo è il modo per poter parlare di giustizia generazionale, sociale, ambientale – ha aggiunto – Lo faremo insieme e per tutti i cittadini campani. Andiamo avanti, con coraggio, affrontando questa nuova avventura, che spero porti tanto bene alla nostra regione”.

Il Presidente della Regione Campania terrà per sé la delega alla Sanità. Lo ha confermato lo stesso Fico, parlando a margine con i cronisti poco dopo la proclamazione.