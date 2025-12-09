Successo a San Pietro al Tanagro per il Campionato Italiano Assoluto di Pankration Fijlkam che si è svolto presso la sede della New Kodokan Lucania.

La competizione era riservata alle classi Under 17 e Over 17 e sono state svolte le specialità Palesmata, Polydamas e Pankration.

Ottima la prestazione degli atleti del maestro Pietro Amendola che porta la New Kodokan Lucania al primo posto nella classifica di società negli Over 17 e al secondo negli Under 17.

Per il Polydamas Under 17 i primi classificati sono Davide Morena, Antonio Soccodato, Antonio Pio Marmo e Ludovica Ricotta mentre ottengono il secondo posto Vincenzo Mastroberti, Alessio Soccodato, Emilio Curcio e Nazar Parasyuk.

Nella stessa disciplina per Over 17 al primo posto si posizionano Valerio Trafficante, Giuseppe Branco, Eugenio Parasyuk e Angelo Colombo.

Per il Palesmata Under 17 primo gradino del podio per Giuseppe Morena e Gerardo Cafaro mentre il secondo posto se lo aggiudicano Ludovica Ricotta e Aurora Leone.

Nel combattimento Pankration Under 17 Femminile nei 53 kg si classifica seconda Chantal Potenza mentre nei 62 kg è prima Ludovica Ricotta. Per gli Under 17 Maschile negli 84 kg al primo posto in classifica c’è Antonio Soccodato, nei 93 kg al secondo posto si classifica Antonio Pio Marmo. Nel Pankration Over 17 Maschile nella categoria 71 kg al primo posto c’è Davide Stabile e al secondo posto Angelo Colombo, per i 77 Kg primo Niko Rizzo mentre nella categoria dei 93 kg sul primo gradino del podio sale Eugenio Parasyuk.

Per gli Over 17 Femminile nei 61 kg prima in classifica Alessia Amendola, nei 75 kg al primo posto Viki Amendola e nei + 75 prima Cecilia Di Laora.

