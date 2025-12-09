Attimi di tensione nel pomeriggio di ieri a Trinità di Sala Consilina.

Un ciclista straniero è stato urtato da un’auto in retromarcia. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che la situazione sia degenerata e che il giovane sia stato aggredito da una terza persona con un oggetto contundente e che poi si sarebbe allontanata.

Il malcapitato è stato trasportato dai sanitari del 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla dove è ricoverato in Rianimazione.

Toccherà ora ai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina chiarire la dinamica del caso e le eventuali responsabilità.