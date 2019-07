Preoccupazione a Tito per la scomparsa di Vincenzo Calienni. Non si hanno sue notizie da due giorni

C’è preoccupazione a Tito e tra i familiari di Vincenzo Calienni, 23 anni, di cui non si hanno più notizie da due giorni. Il giovane vive in Germania, a Mosbach, perché lavora da qualche mese come cameriere in una gelateria.

Martedì 9 luglio si trovava alla stazione di Mosbach, per dirigersi verso Stoccarda per rientrare in ferie a Tito. Ma di lui, a distanza di due giorni, nessuna traccia.

L’ultima volta è stato visto da un suo amico alla stazione della città situata nell’area della Baden-Württemberg. I familiari, preoccupati, hanno sporto denuncia.

Vincenzo Calienni è alto 180 cm, occhi castani, capelli castani, e al momento della scomparsa indossava una polo grigia a maniche lunghe e un pantalone di colore verde militare. Ha un tatuaggio sull’avambraccio simile ad un ombrello. Ha con sé il cellulare, che però risulta spento, ed ha anche i documenti.

– Claudio Buono –