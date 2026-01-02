E’ stata ritrovata oggi sul litorale di Policastro Bussentino un’Alfa Romeo Stelvio abbandonata.

I Carabinieri della Compagnia di Sapri, diretti dal Capitano Francesco Fedocci, sono intervenuti sul posto per gli accertamenti scoprendo così che l’auto era stata rubata a Laino Borgo, in Calabria.

Il veicolo è stato sequestrato e i militari sono a lavoro per cercare di chiarire come mai l’auto sia stata lasciata lì e se possa essere stata usata per l’assalto al bancomat sulla S.S. 18.