Assalto al bancomat nella notte a Policastro Bussentino.

Lungo la S.S.18 una banda di ladri ha fatto saltare in aria il bancomat di una filiale utilizzando la cosiddetta tecnica della marmotta. Esplodendo, la bomba artigianale è riuscita a distruggere i meccanismi di sicurezza interni al bancomat e l’emissione di inchiostro indelebile che rende inutilizzabili le banconote rubate.

Dopo la deflagrazione la banda sarebbe entrata all’interno dell’istituto bancario prelevando la cassetta con il denaro.

Scattato l’allarme, in pochi minuti i ladri si sono dati alla fuga. Arrivati sul posto i Carabinieri della Compagnia di Sapri e del Nucleo Operativo Radiomobile hanno raccolto elementi utili a ricostruire l’accaduto e a identificare gli autori. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza potrebbero essere d’aiuto.

Il bottino è in corso di quantificazione.