Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro ad Albanella. Muore 23enne di Agropoli

Tragedia nella notte ad Albanella dove Elvis Petrillo, 23enne originario di Agropoli, ha perso la vita in seguito ad un incidente.

Il giovane era a bordo della sua Fiat Punto quando, per cause ancora in corso d’accertamento, ha perso il controllo della sua auto schiantandosi contro il muro di un’abitazione. Lo schianto è avvenuto intorno alle 3 di stamattina in via Roma.

Sul posto intervenuti i sanitari del 118 e l’ambulanza rianimativi della Croce Azzurra di Licinella che hanno estratto il ragazzo dalle lamiere e lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Ricoverato nel reparto di rianimazione dove è morto poco dopo a seguito delle gravi ferite riportate.

Sul posto per i rilievi del caso erano presenti i Carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Francesco Manna.

– Annamaria Lotierzo –