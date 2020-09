Ritrovata abbandonata in strada un’auto rubata nella notte ad Atena Lucana

Ancora un’auto rubata nel Vallo di Diano e ritrovata a poche ore dal furto.

Si tratta di una Fiat Panda che in nottata è stata asportata da ignoti mentre si trovava all’interno di un capannone ad Atena Lucana. Questa mattina la stessa auto è stata notata da un passante ad Atena Scalo, in una stradina secondaria.

Sul posto sono stati allertati gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri per i rilievi del caso e cercare di risalire a chi ha prima rubato il veicolo per poi abbandonarlo in strada successivamente.

Il ritrovamento della Panda segue di poche ore quello di altre due auto, una Fiat Marea e una Fiat Punto, rubate nei giorni scorsi a Sala Consilina e ritrovate questa mattina.

– Chiara Di Miele –

Articolo correlato

11/9/2020 – Sala Consilina: ritrovate nella notte due auto rubate nei giorni scorsi