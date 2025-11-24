Disagi al servizio mensa universitario al campus di Fisciano dell’Università di Salerno, messo in difficoltà dai ritardi nell’erogazione delle borse di studio che, a oggi, non risultano ancora caricate né operative per il pagamento dei pasti.

È quanto denuncia il sindacato Flaica Cub.

Numerosi studenti beneficiari del pasto gratuito o agevolato si trovano quindi costretti ad anticipare quotidianamente il costo dei pranzi, nonostante condizioni economiche già fragili e la prospettiva di un eventuale rimborso soltanto a fine gennaio.

Il segretario territoriale della Flaica Cub Giuseppe Salvati esprime forte preoccupazione per l’impatto che questi ritardi stanno producendo: “Riceviamo segnalazioni continue da parte degli studenti che non riescono ad accedere al pasto cui avrebbero diritto. Stiamo già riscontrando un calo dell’accesso alla mensa e un aumento dell’assenteismo, perché molti non possono permettersi di affrontare spese quotidiane non previste. Il diritto allo studio non può essere subordinato a inefficienze amministrative che mettono in difficoltà gli studenti e le loro famiglie”.

A intervenire sulla vicenda è anche il segretario provinciale della Flaica Cub Salerno Gerardo Rosanova, che sottolinea la necessità di una risposta immediata da parte degli enti competenti: “Non è ammissibile che ragazzi e ragazze in condizioni economiche delicate vengano lasciati soli davanti a un problema che non dipende da loro. Se un sostegno è previsto, deve essere garantito nei tempi giusti. Sollecitiamo un intervento urgente per ripristinare il corretto funzionamento del servizio e per evitare che gli studenti debbano ancora anticipare costi che non sono in grado di sostenere”.

La Flaica Cub chiede dunque una tempestiva attivazione degli enti responsabili affinché i fondi vengano resi operativi al più presto, siano previste soluzioni transitorie che evitino ulteriori disagi e venga assicurata una comunicazione chiara sulle tempistiche di risoluzione del problema.

“Questa vicenda – conclude Salvati – rappresenta un grave vulnus al diritto allo studio. Occorrono risposte rapide e misure concrete, nell’interesse degli studenti e delle loro famiglie”.