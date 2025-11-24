Un’esperienza intensa, ricca di emozioni e dal forte valore educativo: è questo il bilancio del viaggio d’istruzione che l’Associazione Monte Pruno Giovani ha vissuto nella meravigliosa cornice di Istanbul, con il pieno sostegno della Banca Monte Pruno e la presenza del Direttore Generale Cono Federico, accompagnato da alcuni collaboratori e dipendenti dell’Istituto.

Circa cinquanta partecipanti hanno dato vita a un gruppo numeroso, affiatato e motivato che ha scelto di trascorrere un weekend dedicato alla scoperta, alla cultura e soprattutto al valore dello stare insieme.

Istanbul, autentico ponte tra Oriente e Occidente, si è confermata meta ideale per unire curiosità, crescita personale e apertura al mondo: dalla maestosità di Santa Sofia al fascino intramontabile della Moschea Blu, dai colori del Grand Bazaar alle luci sul Bosforo, ogni tappa ha regalato suggestioni uniche e momenti destinati a restare impressi nella memoria.

Oltre alla bellezza dei luoghi, a rendere speciale questa esperienza è stato lo spirito del gruppo: un clima sano, sereno, gioioso, capace di favorire relazioni autentiche e un profondo senso di appartenenza.

In un’epoca in cui i giovani hanno sempre più bisogno di occasioni vere per incontrarsi e crescere insieme, questo viaggio ha rappresentato un esempio concreto di comunità, amicizia, condivisione e responsabilità. L’Associazione Monte Pruno Giovani, anche attraverso questa iniziativa, conferma il proprio impegno nel creare spazi di formazione, apertura internazionale e maturazione personale.

Istanbul è stata una tappa significativa all’interno di un percorso più ampio che pone al centro i giovani e il loro ruolo attivo nel territorio.

“Sono davvero contento di aver condiviso questo viaggio in Turchia con i ragazzi dell’Associazione Monte Pruno Giovani. Un’esperienza ricca di incontri, scoperte e momenti di crescita che conferma, ancora una volta, quanto sia importante investire nel futuro del nostro territorio attraverso i giovani – dichiara il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico – Li ho visti partecipare con interesse, confrontarsi con realtà diverse, divertirsi e sostenersi a vicenda per rendere questo viaggio un indelebile ricordo. Complimenti ai nostri giovani e a tutti coloro che hanno reso possibile questa esperienza. La Banca Monte Pruno, su volontà del Consiglio di Amministrazione, continuerà a sostenere con convinzione progetti che favoriscano formazione, relazioni internazionali e crescita personale. Avanti così: con entusiasmo, responsabilità e uno sguardo sempre rivolto al futuro.”

Un grazie è stato rivolto a tutti i partecipanti per l’entusiasmo, l’energia e il bellissimo spirito di gruppo che hanno saputo esprimere: elementi che fanno del viaggio non solo un’esperienza da ricordare ma un tassello prezioso nella crescita dei giovani della nostra comunità.