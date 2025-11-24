La Regione Campania querela per diffamazione la trasmissione “Report”
La Regione Campania querela per diffamazione la trasmissione televisiva di Rai 3 “Report”.
L’Ente ha dato mandato all’Ufficio legale di procedere a una querela per diffamazione per il servizio relativo alle liste d’attesa mandato in onda nella puntata di ieri, domenica 23 novembre.
“Siamo di fronte a una serie di falsi e a una scorrettezza reiterata – fa sapere ufficialmente la Regione – Già durante il Covid la stessa trasmissione, dopo una querela della Regione, fu costretta a pubblicare sul proprio sito una smentita rispetto ai dati falsi pubblicati”.