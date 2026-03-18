Paura in via Matteotti a Sala Consilina.

Nella tarda mattinata di oggi si è verificata una rissa tra numerosi giovani di fronte alla Scuola Elementare. L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i presenti e tra i residenti della zona trattandosi di un’area particolarmente frequentata anche da famiglie e bambini.

La situazione sarebbe potuta degenerare ulteriormente se non fosse stato per un intervento rapido e deciso della Polizia Municipale che ha evitato conseguenze peggiori. Restano però ancora da chiarire i motivi scatenanti.

Fondamentale l’azione del Luogotenente Spinelli che, resosi immediatamente conto della gravità della situazione, è intervenuto prontamente riuscendo a separare alcuni dei ragazzi coinvolti e a riportare la calma.

Quanto accaduto riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana e sulla necessità di una presenza sempre più costante della Polizia Locale nelle strade del centro, soprattutto in aree sensibili e molto frequentate.