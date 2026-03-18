Nella scorsa notte, la Polizia di Stato ha arrestato un giovane, il presunto autore della violenta aggressione avvenuta ai danni di un 31enne casertano nella zona dei quartieri spagnoli di Napoli nello scorso weekend che, dopo essere stato accoltellato nella notte tra sabato e domenica, era stato trasportato in codice rosso e in pericolo di vita all’ospedale Pellegrini di Napoli.

Le incessanti attività d’indagine tempestivamente condotte dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato Montecalvario hanno consentito di individuare, attraverso la visione delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza e la testimonianza dettagliata di tutte le persone informate sui fatti, il giovane di nazionalità egiziana e identificarlo in un frequentatore del locale, oggi gravemente indiziato del delitto di tentato omicidio.

L’indagato, attualmente recluso presso la casa Circondariale di Potenza in attesa della convalida del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Potenza, è stato fermato dagli agenti in un paese vicino a Potenza poco dopo essersi allontanato da Napoli nel tentativo di fuggire.

Irregolare sul territorio italiano e senza fissa dimora, il giovane avrebbe ferito la vittima per futili motivi al termine di una rissa iniziata tra un gruppetto di ragazzi italiani e uno di extracomunitari all’interno del locale notturno partenopeo e poi proseguita nella piazzetta Montecalvario dove l’aggressore, armatosi di coltello, avrebbe sferrato più fendenti di cui uno particolarmente profondo che ha causato una grave ferita.

Con il supporto degli agenti della Squadra Mobile di Potenza, del fermo è stato informato il P.M. di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza che ha disposto il trasferimento del fermato presso la casa circondariale di Potenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del giudizio di convalida.