Rissa sul lungomare di Marina di Camerota. Un arresto e cinque denunce
Un giovane di Marina di Camerota è stato arrestato a conclusione delle indagini su una rissa che il 21 giugno si è scatenata sul lungomare.
L’ordinanza che dispone i domiciliari è stata emessa dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania su richiesta dei Carabinieri della locale Stazione agli ordini del Maresciallo Francesco Carelli.
Erano circa le 3 quando alcuni ragazzi hanno iniziato a lanciarsi oggetti oltre a tirare schiaffi e spintoni.
I presenti avevano ripreso la scena con gli smartphone facendo sì che il video diventasse virale.
Rapidamente i militari dell’Arma, coordinati dalla Compagnia di Sapri, avevano dato il via alle indagini identificando i responsabili. Cinque giovani sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.
Nelle ultime ore l’ordinanza di custodia cautelare che ha colpito l’arrestato del posto.