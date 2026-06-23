Violenta rissa tra giovani a Marina di Camerota. Indagini in corso, identificati alcuni responsabili
Violenta rissa tra giovani a Marina di Camerota nella notte tra domenica e lunedì.
Erano circa le 3 quando alcuni ragazzi hanno iniziato a lanciarsi oggetti oltre a tirare schiaffi e spintoni.
I presenti hanno anche ripreso la scena con gli smartphone, mentre sul posto sono stati allertati ad intervenire i Carabinieri.
Sono in corso le indagini da parte della locale Stazione, diretta dal Maresciallo Francesco Carelli, i quali avrebbero già identificato cinque giovani tra cui un minorenne.