Un intervento tempestivo ed efficace quello messo in atto ieri sera dalla Polizia Municipale di Eboli in località Cioffi-Aversana.

​L’operazione è scattata quando gli agenti, durante un giro di controllo del territorio, hanno notato un’auto sospetta in sosta a bordo strada. All’interno del veicolo è stato identificato un giovane di Battipaglia, probabilmente giunto sul posto come acquirente. Alla vista delle pattuglie, due stranieri sono sbucati dalla folta vegetazione, dandosi a una fuga precipitosa nei campi vicini con degli zaini in spalla e facendo perdere le proprie tracce.

​Nel corso del successivo sopralluogo la Polizia Municipale ha ritrovato e sequestrato diversi oggetti riconducibili all’attività di spaccio: due e-bike utilizzate dai pusher per spostarsi rapidamente tra i campi e le strade secondarie eludendo i controlli, un pezzo di hashish trovato e recuperato dagli agenti all’interno di un pacchetto di sigarette nascosto nel portaoggetti di una delle biciclette elettriche, un bilancino di precisione utilizzato per il dosaggio della sostanza stupefacente e buste e materiale plastico per il confezionamento delle dosi.

​L’area di Cioffi e dell’Aversana continua a rivelarsi uno snodo delicato sul fronte della sicurezza pubblica e del contrasto al degrado urbano.