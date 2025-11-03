Caos ad Eboli nella serata di ieri.

In Piazza Amendola, per cause da accertare, un litigio tra tre uomini è degenerato in rissa.

Nel violento alterco sarebbero volate anche sedie e fioriere, provocando ferite e contusioni ai partecipanti.

Immediato l’intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Eboli, che hanno sedato gli animi e condotto i responsabili in caserma. Presenti i sanitari del 118.

I partecipanti alla rissa, al termine delle operazioni di rito, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.

Indagini in corso per accertare l’eventuale presenza di altre persone che hanno preso parte alla rissa.

Nella stessa giornata, inoltre, si è verificata un’aggressione tra due donne, senza gravi conseguenze.