Durante i regolari controlli in materia di ambiente e caccia le Guardie Enpa di Salerno hanno individuato ad Altavilla Silentina alcuni cacciatori che utilizzavano richiami acustici vietati dalla Legge 157 del ‘92, che regolamenta l’attività venatoria.

Inoltre altri cacciatori sono stati sorpresi a cacciare in alcuni campi coltivati, aree vietate alla caccia per questioni di sicurezza. Questi avevano commesso anche altre violazioni poiché non avevano segnato sul tesserino venatorio la fauna abbattuta, nello specifico le allodole.

Per queste mancanze sono stati denunciati e sanzionati questi illeciti. Il richiamo e la fauna sono stati sequestrati.

Le Guardie della Protezione Animali continueranno a vigilare durante tutta la stagione di caccia affinché vengano rispettate le leggi che regolamentano tale attività.