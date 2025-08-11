Tensione a Salerno per una rissa avvenuta all’alba di domenica.

L’episodio di violenza sarebbe avvenuto nei pressi di un locale e avrebbe visto coinvolte diverse persone. Tra queste tre hanno riportato ferite e sono state ricoverate all’ospedale di Salerno.

Nel corso della rissa sarebbero spuntati anche un coltello ed una pistola: un colpo esploso avrebbe raggiunto di striscio uno dei coinvolti.

Sull’accaduto indagano gli agenti della Squadra Mobile di Salerno per identificare tutti i coinvolti e accertare eventuali responsabilità.