Proseguono i controlli a tutela dell’ambiente da parte della Polizia Locale di Capaccio Paestum, del Nucleo Guardie Giurate Ambientali Accademia Kronos APS e dei funzionari regionali coordinati dal Comandante Clelia Saviano.

I controlli hanno consentito di accertare che due imprenditori, utilizzando prodotti contenenti sostanze pericolose per l’ambiente, smaltivano illecitamente sui propri terreni aziendali le acque reflue provenienti dai locali adibiti a sala mungitura e locali refrigerazione del latte.

Questa modalità non è consentita in base alla normativa ambientale che stabilisce che le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non possono essere smaltite sui terreni agricoli nel caso in cui contengano sostanze pericolose.

Un altro imprenditore smaltiva illecitamente i reflui ed i fanghi provenienti dal lavaggio della sala mungitura e locali della refrigerazione del latte attraverso il troppo pieno di una vasca che risultava collegata con una rete di caditoie e tombini e il corpo recettore era un fosso canale. Gli agenti hanno accertato che l’imprenditore, oltre a smaltire illecitamente anche le acque dei piazzali aziendali, non era in grado di documentare il corretto smaltimento delle diverse tipologie commerciali di rifiuti aziendali. Questo ha portato al sequestro del troppo pieno e della rete di condotte utilizzate per smaltire i reflui.

La Polizia Municipale ha denunciato i due imprenditori per illecito smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.