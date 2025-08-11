Moliterno: perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada. Morta una donna del posto
Dramma ieri sera a Moliterno, dove una donna del posto ha perso la vita in un incidente d’auto.
Si tratta di Cristina Lagrutta, una 57enne che stava percorrendo la Strada Provinciale 103 a bordo della sua Panda per far rientro a casa quando ne avrebbe improvvisamente perso il controllo in località Pantanelle, finendo fuori strada.
A far scattare l’allarme sarebbe stato il marito, il quale non vedendola rientrare e non riuscendosi a mettere in contatto con lei avrebbe allertato i Carabinieri ad intervenire.
Così dopo le ricerche la donna è stata ritrovata purtroppo priva di vita nella sua auto. Da chiarire se si sia trattato un incidente causato da un malore oppure una fatalità.
Resta attonita la comunità di Moliterno dove la donna era conosciuta e stimata.
Il primo cittadino Antonio Rubino ha annunciato la sospensione degli eventi estivi previsti per oggi in segno di cordoglio.