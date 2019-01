Si è tenuta ieri la dodicesima serata della 7^ edizione del “Festival Teatrale Santarsenese” animata dal divertimento della Compagnia Teatrale “Gabbiani” di Baronissi che ha portato in scena “Due comici in paradiso” di Bruno Tabacchini e Biagio Izzo per la regia di Matteo Salsano.

Un esilarante scherzo comico, un paradosso che, se pur drammatico nel suo sviluppo iniziale, perde immediatamente il senso triste del disastroso incidente mortale per trasformarsi in una girandola di comiche battute, il tutto in un contesto ancestrale quale il Paradiso, in compagnia di due improbabili angeli custodi.

I due malcapitati, però, non si perdono d’animo e, pur di uscire dall’insolita situazione in cui si trovano, improvvisano uno spettacolo nello spettacolo.

Con la Compagnia teatrale “I Gabbiani” si è giunti al penultimo appuntamento del “Festival Teatrale Santarsenese”.

Sabato 26 gennaio si terrà la serata finale con premiazioni e riconoscimenti alle ore 21.00. Seguirà lo spettacolo “Ancora una volta Noi!” per la regia di Luigi Biscotti, portato in scena dalla Compagnia teatrale “Sant’Arsenio- ieri oggi e domani”. L’ingresso è gratuito, mentre per gli abbonati vale la poltrona acquistata.

– Chiara Di Miele –