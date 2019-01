Sala Consilina: presentato il Nuovo RAV4 Hybrid alla concessionaria Toyota Car One

Un evento speciale quello che si è tenuto ieri pomeriggio alla concessionaria Toyota Car One del Gruppo Casale, in via Santa Maria della Misericordia a Sala Consilina, dove è stato presentato al pubblico il Nuovo RAV4 Hybrid di Toyota.

Nel corso di un gustoso drink party di presentazione è stato possibile conoscere da vicino e scoprire tutti i particolari del SUV di Toyota che racchiude in sè stile e tecnologia.

Nuovo RAV4 Hybrid è stato progettato per distinguersi. Il suo innovativo motore con tecnologia Full-Hybrid Electric senza prese di ricarica offre tutti i vantaggi della propulsione elettrica e nessuno svantaggio. Con interni tanto comodi quanto spaziosi ci si può muovere per la città in sicurezza e comodità, lasciandosi alle spalle ogni compromesso.

Sarà possibile scoprirlo da vicino anche sabato 26 e la mattina di domenica 27 gennaio in occasione dello speciale “Porte Aperte” presso la sede della concessionaria Toyota Car One in via Santa Maria della Misericordia a Sala Consilina.

Ai microfoni di Ondanews Antonella Camardo, Responsabile Marketing e Comunicazione del Gruppo Casale.

– Chiara Di Miele –