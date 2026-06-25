“Abbiamo pubblicato gli esiti delle manifestazioni di interesse che abbiamo promosso come Regione Campania per il finanziamento di interventi sugli impianti sportivi di proprietà comunale”.

Lo comunica l’assessora allo Sport della Regione Campania Fiorella Zabatta che dettaglia l’iniziativa avviata dall’Assessorato allo Sport nell’ambito della programmazione regionale a sostegno dell’impiantistica sportiva e dello sport mette a disposizione complessivamente oltre 56 milioni di euro destinati ai Comuni campani per realizzare interventi di manutenzione, riqualificazione e nuova costruzione di strutture sportive.

Le procedure, come fa sapere la Regione, riguardano due distinte linee di finanziamento: una dedicata agli interventi di manutenzione e adeguamento degli impianti esistenti, con contributi fino a un milione di euro per ciascun progetto, e una destinata agli interventi di riqualificazione e nuova realizzazione di impianti sportivi, con finanziamenti fino a quattro milioni di euro.

Un’iniziativa che giunge per favorire la pratica sportiva e l’inclusione sociale. Nei giorni scorsi è stato infatti pubblicato anche un bando da 200mila euro destinato a sostenere eventi sportivi gratuiti promossi da associazioni ed enti del Terzo settore, con particolare attenzione ai giovani, alle persone con disabilità e alle fasce più fragili della popolazione.

Diversi i Comuni beneficiari nel Vallo di Diano: tra questi spiccano Polla, che è stato ammesso per l’adeguamento dell’impianto sportivo comunale “Antonio Medici” in via campo San Giovanni con un contributo di 790.937,87 euro, e Monte San Giacomo con 443.986,78 euro per i lavori di ampliamento del campo sportivo “Romanelli”.